شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع بالتزامن مع هطول الأمطار حيث حرص المحافظ على توزيع المعدات بنفسه للمناطق الحيوية لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية .

وتفقد راشد، عدداً من الأنفاق والمحاور المرورية لمتابعة عمليات إزالة مياه الأمطار لعدم إعاقتها للحركة المرورية حيث تفقد الطريق الدائرى نطاق أحياء بولاق الدكرور والهرم وكوبرى فيصل ومحور صفط اللبن ونفق النهضة ونفق الجلاء وميدان الجيزة وشارع مراد والجامعة وطريق إسكندرية الصحراوى.

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وخلال الجولة استدعى محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور وعدد من المعدات لسرعة رفع مياه الأمطار بمحور صفط اللبن نطاق منطقة الشوربجى موجهًا بعدم مغادرة المنطقة قبل إزالة أثار الأمطار من البؤرة بإعتبارها منطقة مرور حيوية، وضرورة الإنتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ ومواجهة أية تجمعات مياه وإزالة أية بؤر على الفور.

وأكد المحافظ خلال الجولة التى رافقة خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام أنه تم وضع خريطة للمناطق والبؤر الأكثر تعرضاً لتجمعات المياه وخاصة مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق حيث تم نشر معدات الشفط بالقرب منها لسرعة التعامل والتدخل السريع إضافة إلى تخصيص معدات لرفع أى أثار للأمطار بالطرق والمحاور الرئيسية .

كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل بالتواجد الميدانى على مدار اليوم ورفع أى أثار للأمطار من الشوارع وعدم السماح بوجود أى تجمعات أو بؤر للمياه .