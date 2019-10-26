شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا «الطقس السيئ».. ما حصدتهُ الأمطار من أرواح في 5 أيام (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مروة الصادق عبدالمجيد، طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة «الشهداء» في العاشر من رمضان، كانت تسير كعادتها اليوميّة برفقة صديقتها وضفائرها، لكن اختلف الأمر، الثلاثاء الماضي، إذ سقطت في مياه الأمطار، وتعرّضت للصعق الكهربائي، فتوفت في الحال.

لم تكُن «مروة» الضحية الوحيدة لموجة الطقس السيئ، إذ حصد عشرات الضحايا وإصابة 18 شخصًا في حوادث متفرقة، فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع استمرار الموجة.

«المصري اليوم» ترصُد ضحايا «الطقس السيئ» خلال الأيام الماضية..

1.

الثلاثاء، أثناء عودتها من «الدرس»، كانت تسير «مروة» رفقة زميلتها، وفجأة سقطت في المياه.

وعن تفاصيل الحادث، قال والد مروة في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، إنهم فوجئوا بصديقة ابنتهم مروة تطرق باب منزلهم وتخبرهم بأن مروة قد تعرضت للصعق الكهربائي وسقطت في مياه الأمطار، فما كان منهم إلا أن توجهوا مهرولين إلى مكان الواقعة، حيث رأوا ابنتهم تحت المياه المشبعة بالكهرباء، وهنا منعوهم الأهالي من الاقتراب، نظرًا لأن المياه نفسها كانت حاملة للكهرباء.

وأوضح والد الضحية أن ابنته ظلت تحت المياه لمدة نصف ساعة، حتى تم الاتصال بـ«النجدة» ومطالبتهم قطع الكهرباء عن المنطقة، وتم بعدها جلب «لودر» لانتشال جثة ابنته، مشيرًا على أن قسم الشرطة التابع له أرسل له سيارة «بوكس» لنقل الطفلة إلى أقرب مستشفى، إلا أنها لدى وصولها المستشفى كانت قد فارقت الحياة.

2.

وفي منطقة المعادي، فارق عامل الحياة صعقًا بالكهرباء، وتبين من التحريات أن الضحية كان يعبر الطريق وسط هطول الأمطار بمنطقة كوتسيكا، فسقط على الأرض بسبب ملامسة المياه لسلك كهرباء متصل بأحد أعمدة الإنارة.

تحرّر محضرا بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وبالانتقال تبين صحة الواقعة وأن الشاب الضحية يدعى «سيد فتحي»، عامل مقيم بكوتسيكا، تم نقله إلى المشرحة وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وتم إخطار أهليته بالواقعة لتسلم الجثمان.

3.

وبحلول شمس الأربعاء في قرية سملا بمركز قطور بمحافظة الغربية، توفى طفل في العقد الأول من عمره صعقا بالكهرباء، بسبب هطول الأمطار، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي.

تلّقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطفل «محمد»، 4 سنوات، مقيم بقرية سملا بدائرة المركز نتيجة ملامسته عمود كهرباء بشوارع ذات القرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة الطفل الضحية للمستشفى المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

4.

«ابني ضاع مني في ثواني».. هكذا وصف رضا إبراهيم على إمبابي، والد الطالب «أحمد» الذي لقى مصرعه، مساء الأربعاء الماضي، حادث وفاة ابنه.

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بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يُفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «كفر الكردي»، التابعة لقسم شرطة مدينة الكردي، بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء، نتيجة ماس كهربائي بأحد الأعمدة بالشارع، نتيجة هطول الأمطار.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيّن مصرع أحمد رضا على السيد إمبابي، 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي.

ظلّت جثة الطفل في الشارع إلى أن نقلها الأهالي لمستشفى «ميت سلسيل»، وبالفحص تبيّن أن سبب الوفاة «صعق بماس كهربائي بعمود إنارة بالشارع نتيجة الأمطار».

وقال والد الطفل: «كنا ماشيين أنا وابنى أحمد في الشارع عادي بمنطقة البدرنة بمدينة الكردى، وفجأة سقط مني على الأرض وصرخ وقال (الحقني يا بابا)، وقعد يصرخ، وأنا شعرت بالكهرباء وحاولت جذبه بعيدًا، لكن لم أستطع وحاولت شدّه 3 مرات، وقلت (يا نموت سوا يا نعيش سوا)».

صمت والد الطفل للحظات، ثم أكمل: «تمكنّت من إبعاد الطفل عن العمود، لكن للأسف بقى يطلّع في الروح».

وأضاف: «شلت ابنى ووقفت (توك توك) وتوجهت به إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، لكن لما وصلت المستشفى كان مات».

وتابع غاضبًا: «العمود ده مش أول مرة يكهرب حد، كهرَب 4 أطفال قبل كده، لكنهم نجوا من الموت، الأهالي اشتكت منه أكتر من مرة، للأسف محدش اتحرك».

يتمنّى والد «أحمد» أن يُحاسَب «المقصر»، كي لا يتعرض أحد لمصير ابنه.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير الطفل في الشارع متوجها لشراء بعض المستلزمات من أحد المحال، ومحاولته تفادي بركة من المياه المختلطة بالأتربة حال سقوط الأمطار، اقترب من أحد الأعمدة الكهربائية فأصيب بصعق كهربي تسبب في وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

5.

لقيت سيدة مصرعها، محافظة الدقهلية، الجمعة، إثر تعرضهم للصعق بالكهرباء أثناء قيامهم برفع مياه الأمطار من أعلى سطح منزلهم.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي بوصول كل من: منى على محمد، 40 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، نتيجة الصعق الكهربائى.

6.

وفي الدقهلية أيضًا، لقى محمود شاهين، 25 سنة، مصرعه، الجمعة، إثر تعرضه للصعق الكهربائي من أحد أعمدة الإنارة بأحد شوارع قرية «دماص» التابعة لمركز ميت غمر.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ميت غمر بوصول شاب جثة هامدة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.