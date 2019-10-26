شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء وإيقاف نشاط «7» شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركة «جبل الرحمة»، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 947 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الشركات الخمس التي تم إلغاء نشاطها هي: شركة «جرين ستار» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099 شركات، و«مواسم العالمية» ترخيص رقم 1115، والبلتاجي «ترخيص رقم 1152»، والتخطيط المميزة «ترخيص رقم 701»، والصفوة «ترخيص رقم 203 شركات. كما أوضح «سعفان»، أن الشركتين التي تم إيقافهما هما: شركة «التقوي» ترخيص رقم 689 شركات، و«الشيشيني» ترخيص رقم 517 شركات.

وأشار الوزير، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطاً من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.