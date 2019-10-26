شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها» ضمن أفضل ١٥٠٠ جامعة عالميًا في تصنيف «يو إس نيوز ٢٠٢٠» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل 1500 جامعة عالميا وفقا لتصنيف «يو اس نيوز الأمريكي» ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن جامعة بنها احتلت ولأول مرة الترتيب ١١٦٢ عالميا، كما احتلت الترتيب ٣٧ أفريقيا والترتيب ١٢ على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وقال «السعيد» إن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها. وأشار رئيس الجامعة إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتى في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

ووجه «السعيد» التهنئة لجميع منسوبى جامعة بنها، متمنيا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوى، المشرف على الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية، إن تصنيف يو اس نيوز الأمريكي يعتمد على ١٣ مؤشرا تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية ويصنف أفضل ١٥٠٠ جامعة على مستوى ٨١ دولة حول العالم.