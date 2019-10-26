شكرا لقرائتكم خبر عن «قمامة وتخت مكسرة ودراجات بخارية».. إحالة إدارة مدرسة ببني سويف إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت سهام يوسف، مدير عام التربية والتعليم ببنى سويف، بإحالة إدارة مدرسة قطرى الابتدائية إلى التحقيق، بسبب «وجود قمامة أمام بوابات المدرسة، وداخلها وبجوار الأسوار الداخلية والأفنية، وتخت مكسرة، فضلاً عن وجود دراجات بخارية موجودة أمام فصول المدرسة خاصة بالمعلمين وإهمال للإشراف داخل المدرسة».

وقالت «يوسف» إن الأمطار لم تسبب أي أضرار على مدارس التعليم وخاصة المدارس التي تعمل فترتين، ولم نتلق أي شكاوى من مديرى مدارس الفترتين في بنى سويف، مضيفة أن توجيهات المحافظ تشمل قيام جميع مديرى الإدارات والمتابعة بجوالات على المدارس للتأكد من سير العملية التعليمية.