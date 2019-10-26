شكرا لقرائتكم خبر عن طقس متقلب وتوقف الصيد وتعطل المدارس في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة، السبت، جواً متقلبًا ما بين الأمطار وسطوع الشمس، وبدت السماء صافية في الصباح، إلا أن سحابا كثيفا ظهر في السماء عند الظهيرة وأدى لسقوط أمطار على شمال المحافظة خصوصًا مركز إدكو الذي هطلت عليه الأمطار بكثافة الأيام الماضية.

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وتوقفت حركة الصيد من بوغاز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو، نتيجة سوء الأحوال الجوية، كما توقفت الدارسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة بناءً على قرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

وأغرقت المياه زراعات في مركز أبوحمص بسبب تعطل محطة الصرف الزراعى بطلمبات حلق الجمل، كما حاصرت المياه مدرسة مصطفى عبدالوهاب بقرية تروجى التابعة لقرية زاوية صقر بمركز أبوالمطامير كما أغرقت فناء المدرسة، بما يهدد بتوقف الدراسة الأحد.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صرح بأنه تم الاستعانة بالمنطقة الشمالية العسكرية للمساهمة في نزح المياه من مراكز إدكو وكفر الدوار ورشيد والذين كانوا الأكثر تأثرًا بمياه الأمطار.