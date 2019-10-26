شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 22 عامًا.. انطلاق العرض الأول لـ«أوبرا عايدة» بمعبد حتشبسوت بالأقصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الأقصر، السبت، عودة انطلاق العرض الأول لفعاليات «أوبرا عايدة»، والذى ينتظره عشاق الفن الأوبرالي بمختلف دول العالم بشغف كبير، بساحة معبدالديرى البحرى، معبدالملكة حتشبسوت، وذلك بالتزامن مع مرور 150 سنة على حفل افتتاح قناة السويس، بما بعيد إحياء العلاقة الوثيقة، حيثُ كلف الخديوي إسماعيل، الموسيقار الإيطالي فيردي، بكتابة أوبرا عايدة، لتُعرض خلال حفل افتتاح القناة عام 1869 الذي شهد حضوراً رسمياً مميزاً.

وعودة عروض أوبرا عايدة للعرض بالأقصر، بعد غياب استمر 22 عاماً، منذ عرضها الأول في نفس الموقع في نهاية عام 1997، تعد بمثابة رسالة سلام وأمان من مصر إلى كافة ربوع الأرض، وخطوة نحو جعل «أوبرا عايدة» حدثا سنويا على أجندة السياحة العالمية.

ويحضر عرض الأوبرا، في ساحة حتشبسوت، كوكبة مميزة من أهل السياسة، والاقتصاد، والسياحة، والفن، والأجانب والسفراء وعدد من الشخصيات العربية البارزة، حيث تم الانتهاء من حجز تذاكر العرضين بصورة كاملة، كما أن عروض أوبرا عايدة بالأقصر تصنف كميجا ايفنت ويحضرها 4 آلاف مشاهد من الفئة A، من بينها 60% من الأجانب من خارج مصر من قارات أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، و25% من الأجانب المقيمين في مصر، و15% من الأمراء العرب والمصريين، وبلغت نسبة الإشغال بفنادق الأقصر 100%.

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وأوضح جرجس ابادير، مدير التنظيم بالأقصر، أنه تم إعداد الموقع بالكامل ليناسب الحدث العالمى في استقبال الضيوف لمشاهدة العرض الأوبرالي المميز، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة قامت بالعديد من الحملات الترويجية لتسويق تذاكر العروض في الخارج، في عواصم لندن، نيويورك، مدريد، ميلانو، برلين، دبي، شنغهاي، لجذب كثير من المهتمين بفن الأوبرا.

ولفت إلى أن عروض أوبرا عايدة، يقدمها نحو 80 عازفاً من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، الذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ومشاركة حوالي 70 موسيقياً ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وسط أجواء احترافية تصنُعها رُؤية المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم، ذو اللمسة الخاصة في استخدام عناصر الجذب والإبهار، بجانب مُشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي ستتألق في سماء الأقصر، حيثُ تؤدي دور الأميرة الأثيوبية «عايدة» النجمة الكورية ريم ساي كيونج، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصري «راداميس» النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية، كما يكون دور «أمنيسريس» ابنة الملك المصري من نصيب النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور «أموناصرو» الملك الأثيوبي، من نصيب الفنان اليوناني أريس أرجيريس.

وأشار ابادير إلى أن العروض لن تتم فوق مسرح إعتيادي، بل سيتحرك العارضون على أرض المعبدمباشرة، وسيتم استخدام كافة عناصر الإبهار، المتمثلة في أحدث تقنيات أنظمة الإضاءة، وأدوات العرض ثلاثية الأبعاد، والشاشات الضخمة الحديثة، بما يجعل العرض أكثر جذباً، ويمنح الحياة من جديد إلى المعبد، من خلال تقنيات المبدع الأسترالي الشهير وولفجانج فون زوبك، صاحب البصمة المتميزة في الصوت والإضاءة، حيث يقوم العرض بإشعال أحلام الحب والرومانسية والسلام، ويضاعف آمال السياح بزيارة مصر والتمتع بالفن.

ومن جهته، قال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالأقصر، إن تنظيم عروض «أوبرا عايدة» تعدُ نوعاً مميزاً من السياحة القائمة على التخطيط، وهو الأمر الذي يشكل عنصر جذب هام للسياح من الفئات الممتازة، التي تميل إلى حضور الفعاليات المنتظمة في السفر والترفيه، ضاربا المثل بمهرجان «ليميتس» الموسيقي الشهير في مدينة أوسطن الأمريكية، والذي يبلغ المردود الاقتصادي له نحو 265 مليون دولار، والعديد من النماذج العالمية المشابهه الذي استطاعت ان تغير شكل هذه المدن على خريطة السياحة العالمية، مضيفاً أن الحدث ساهم في تكاتف أهل الاقصر والدعاية للعرض عبر مختلف وسائل الاتصال، مؤكدا أن الاقصر هو قلب السياحة النابض ومعابده دائما شواقة لاستقبال الأحداث العالمية.