شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أولى جولات منتدى شباب العالم.. وإقبال جيد من الألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلفت اليوم السبت أولى جولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، والتي تعقد في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية.

أولى جولات منتدى شباب العالم بألمانيا

منتدى شباب العالم على فيس بوك

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدة صور لبداية الجولة وعلقت على لإقبال التي شهدته الجولة اليوم من الشباب بألمانيا: «لقد بدا اليوم للتو في هايدلبرغ، المانيا، والمشاركين في التسجيل بسعادة في اول حدث للجولة العالمية في العالم. ابقوا على اطلاع للمزيد من التحديثات».

ويعقد المنتدى هذه الندوات بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم كما سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر بمدينة شرم الشيخ بسيناء.

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أولى جولات منتدى شباب العالم بألمانيا

وتهدف تلك الجولات جذب الشباب من مختلف الدول من أجل تنمية مجتمع منتدى شباب العالم، لإنتاج نشأ فعال في المجتمع في كافة المجالات والأنشطة.

ويتناول المنتدى خلال جولاته لهذا العام مجموعة مناقشات هامة تشمل الأمن الغذائي والبيئة وسلسلة الكتل«Block Chain»، والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والسينما والفن.

أولى جولات منتدى شباب العالم بألمانيا

وكان قد بدأ التسجيل لحضور منتدى شباب العالم عبر الموقع الإلكتروني لهذا العام من 2 سبتمبر الماضي ليستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، على أن ينطلق من 14 ديسمبر إلى 17.

أولى جولات منتدى شباب العالم بألمانيا

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي يعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت أولى جولاته عام 2017.