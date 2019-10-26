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شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الصيد وغلق بوغاز ميناء دمياط بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت موجة الطقس السيئ بقرى ومدن دمياط، السبت، حيث شهدت عدة قرى في دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، خاصة في بعض مناطق السيالة وعزبة البرج ورأس البر وشطا ودمياط الجديدة، موجة من الطقس السيئ.
وقررت المحافظ، الدكتورة منال ميخائيل، منح المدارس إجازة، السبت، وطالبت بسرعة سحب المياه من مدينة الأثاث التي شهدت تراكما للمياه، كما تقرر غلق بوغاز ميناء دمياط، ووقف حركة الصيد بعزبة البرج. وعلى صعيد متصل، قام مدرس بإحدى مدارس كفر سعد بتسليك بالوعات فناء مدرسته التي غرقت بالمياه.
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