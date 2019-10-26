شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية يوفد مندوبين للتعزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى كلا من العميد مصطفى عصام الدين بسيم للتعزية في وفاة المرحومة الدكتورة أمانى حسن يوسف، والعميد هشام المنياوى للتعزية في وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور ماهر مصطفى كامل. كما أوفد الرئيس السيسي، العميد جعفر عمران للتعزية في وفاة المرحوم حمدى المنباوى، وإبلاغ أسرهم خالص عزاء سيادته ومواساته.

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