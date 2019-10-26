شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط لحصول متضرري السيول على تعويضات مادية من «التضامن» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل أيّام، تحديدًا مع بداية موجة «الطقس السيئ»، وجهّت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جميع المديريات على مستوى الجمهورية برفع درجات الاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السيئ أو الأمطار.

وذكرت «والى» أنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه هذا العام لشراء أدوات الإغاثة، من خيام وبطاطين، يتم توزيعها على المديريات والإدارات الاجتماعية المختلفة.

وأكدت «والى» أن من استعدادات التضامن لمواجهة الحوادث الطارئة، التنسيق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين سواء ماديًا أو نفسيًا، وفقًا للموقع الرسميّ لوزارة التضامن.

وبخصوص المساعدات المادية، تُصرَف التعويضات والمساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، بشرط تقديم المستندات التالية:

1. شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

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2. محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

3. تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

4. تقرير هندسى في حالة الانهيارات المنزلية.

5. تقرير زراعى في حالة حدوث خسائر في الأراضى الزراعية.

6. تقرير بيطرى في حالة نفوق الماشية.​

7. بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.