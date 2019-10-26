شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: عودة جميع الأحمال المفصولة بسبب سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه منذ صباح اليوم تم الانتهاء من عودة جميع الأحمال المفصولة عن المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية و سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المحافظة.



وأضاف فودة، لـ"الخليج 365"، أن الفضل فى استقرار التيار الكهربائى بشركة الإسكندرية يرجع إلى خطة الاستعداد لمواجهة التقلبات المناخية بتعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى مجهود العاملين بالشركة و خاصة الفرق الفنية التى انتشرت بجميع المناطق التابعة للشركة.

وأشار رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إلى أن السبب الرئيسى فى طول مدة الانقطاعات فى بعض المناطق نتيجة تعذر وصول فرق الطوارئ بشكل سريع بسبب الامطار الغزيرة.