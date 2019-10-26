الجيش اللبنانى يجتمع لمناقشة الأوضاع الراهنة فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت القيادة العامة فى الجيش اللبنانى، اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة الأوضاع الراهنة فى البلاد فى ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات. وقال الجيش عبر حسابه على تويتر، تداول المجتمعون فى الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. Advertisements وضم الاجتماع قائد الجيش العماد جوزاف، اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام، اللواء عماد عثمان مدير قوى الأمن الداخلى، اللواء طونى صليبا مدير عام أمن الدولة.

بيان الجيش

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