شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. الإنتاج الحربى يدشن مجمعا صناعيا للمركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
ويشهد الاحتفال بتوطين الأتوبيسات الكهربائية فى مصر، الإعلان عن وصول نماذج المركبات الكهربائية للتصنيع المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى، ممثلة فى مصنع 200 الحربى، وشركة فوتون الصينية، وشركى IMUT المصرية.
ويحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة المصرية، والسفير الصينى بالقاهرة، بالإضافة إلى وفد صينى رفيع المستوى.
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