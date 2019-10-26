الدكتورة رانيا المشاط: السياحة اليابانية لمصر سجلت ارتفاعا بنسبة 38.2%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بـ"هيرومي تاجاوا" رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية،JATA ، حيث تم خلاله بحث أوجه التعاون المختلفة لدفع مزيد من الحركة الوافدة من اليابان إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على ترحيب مصر بالسائحين من كافة دول العالم، مشيرة إلى زيادة السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 عن مثيلتها العام الماضي.

وجاء اللقاء خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط فى فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر “Tourism Expo Japan 2019” الذى يعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى فى مدينة أوساكا اليابانية، والذى حضره المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الياباني لوكلاء السياحة والسفر، ورئيس مجلس الترويج للسياحة الخارجية باليابان، ورئيس الاتحاد الياباني لوكلاء السياحة والسفر،

وخلال اللقاء أكد هيرومى تاجاوا رئيس مجلس إدارة الاتحاد اليابانى لوكلاء السياحة والسفر على أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التى يسعى الاتحاد إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، مشيرا إلى أن السائح اليابانى لديه اهتماما كبيرا بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية فى مصر، ومؤكدا على أن اليابانيين يعشقون الحضارة المصرية.

وأشار هيرومى تاجاوا إلى أنه يتطلع إلى معرفة الجديد عن قطاع السياحة فى مصر، وتطلعه إلى التعاون مع وزارة السياحة خلال الفترة القادمة بصورة أكبر لزيادة أعداد السائحين اليابانيين إلى مصر.

جانب من المباحثات

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات بين مصر واليابان، وعلى علاقات الصداقة التى تجمع بين القيادة السياسية فى البلدين، لافتة إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات ومشروعات عديدة، ومنها المتحف المصرى الكبير الذى يتم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الچايكا ) والمقرر افتتاحه العام المقبل.

ودعت الدكتورة رانيا المشاط، الاتحاد لتنظيم رحلات من اليابان لزيارة المتحف بعد افتتاحه، لافتة إلى موقعه المتفرد بجوار الاهرامات، بالإضافة إلى وجود مطار سفنكس بالقرب منه، مما يتيح الفرصة لتنظيم برامج سياحية تمزج بين زيارة المتحف وزيارة مقاصد سياحية أخرى.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى امكانية تعزيز التعاون بين الوزارة واتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية، لدفع مزيد من السياحة اليابانية إلى مصر ومنها الحملات الترويجية المشتركة Co-marketing، وبرنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر ترحب بالسائحين من كافة دول العالم، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة التى تشهدها حركة السياحة إلى مصر بصفة عامة، بالإضافة إلى زيادة السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 عن مثيلتها العام الماضى، لافتة إلى أن أهم المدن اليابانية المصدرة للسياحة إلى مصر هى طوكيو تليها أوساكا ثم هوكايدو.

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وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على المشاركة فى فعاليات معرض اليابان الدولى للسياحة والسفر، والذى يقام لأول مرة فى أوساكا ويعد واحدا من أهم المعارض السياحية الدولية.

لقاء وزيرة السياحة ورئيس JATA

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الاستقرار السياسى والأمنى الذى تتمتع به مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على الاستثمار فى المجال الأمنى، ولافتة إلى قرار الحكومة البريطانية الذى صدر الثلاثاء الماضى برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إشادات المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية فى مصر، فقد حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها فى تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، كما اوضح التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعدت فى زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمى وهو 3.9%.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الوزارة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"، مشيرة إلى أن الهدف الأشمل للبرنامج وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم تنفيذ العديد من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية للتطور الذى شهده قطاع السياحة المصرى انعكست على الإيرادات الدولارية من السياحة فى ميزان المدفوعات، فقد أظهرت بيانات البنك المركزى أن ايرادات السياحة وصلت لأعلى مستويات لها فى تاريخ مصر مسجلة 12.6 مليار دولار فى العام المالى 2019/2018 بزيادة 28% عن العام السابق.

وزيرة السياحة تهدى رئيس JATA هدية تذكارية

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة كانت قد استضافت وفد ضم 10 من ممثلى الجاتا وشركات السياحة اليابانية، رافقهم وفدا إعلاميا يابانيا فى فبراير الماضى فى رحلة تعريفية إلى مصر زاروا خلالها مناطق سياحية كثيرة شملت القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ والغردقة.

كما استضافت وزارة السياحة العام الماضى مجموعة من الشباب اليابانى من مقاطعات هيروشيما واوكاياما وإهيمى اليابانية، والذين تضرروا من جراء الفيضانات التى اجتاحت اليابان فى يوليو 2018، وذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب اليابانى، وفى إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وفى نهاية اللقاء دعت الدكتورة رانيا المشاط، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية إلى زيارة مصر، وقدمت له هدية تذكارية.