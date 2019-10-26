شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تحسن الأحوال الجوية غدا.. وانحسار الأمطار بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بتحسن الأحوال الجوية غدا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية غدا.. وانحسار الأمطار بالسواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، تحسنا ﻓﻰ الأﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ تنحسر ﻓﺮص ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺗﺰداد ﻓﺘﺮات ﺳﻄﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ الأﻧﺤﺎء ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

صور.. رجاء الجداوى تقبل يد على جمعة خلال احتفالية تيسير زواج الفتيات

فى لافته انسانية حرصت الفنانة رجاء الجداوى على التوجه الى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيدية لصندوق تحيا مصر لتصفيحه ثم قامت بتقبيل يده .

فيديو.. انتظام حركة المرور على طريق إسكندرية الزراعى وسط انتشار أمنى

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعى اليوم السبت، سيولة مرورية، فى الاتجاهين، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور.

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا عالميا فى التصنيف الأمريكى US News

أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكى يو اس نيوز US News لعام 2019 تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميًا من المركز 448 إلى 434 حيث تقدمت الجامعة 14 مركزًا عن العام السابق بينما تقدمت 81 مركزًا عن عام 2015 مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

مصر تطالب بالوقف الفورى للعدوان على شمال سوريا وانسحاب القوات المعتدية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولى والمبادئ التى تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بوقف فورى لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفورى فى العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

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"الرى" تعلن حالة الطوارئ القصوى بجميع المحافظات للتعامل مع الأمطار والسيول

قالت وزارة الموارد المائية والرى، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية بالتعامل مع موسم السيول الذى بدأ مبكرًا هذا العام على غير العادة، وذلك نتيجة تغير نمط التغيرات المناخية وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطرى، والسيول المصاحبة لها.

وزير الخارجية يطالب بوقف دعم الإرهاب فى ليبيا من دول بعينها

شارك وزير الخارجية سامح شكري في القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".

انطلاق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم.. صور

انطلقت، اليوم السبت، الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، حيث نظمت إدارة المنتدى عدة ندوات فى دول مختلفة.

التعليم تطالب المدارس الثانوية بمراجعة بيانات الطلاب حسب الشعبة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والمدارس الثانوى بإعداد تقرير تفصيلى ومراجعة بيانات طلاب المرحلة الثانوية، حسب الشعب والتخصصات بالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى مع مراجعة وتدقيق البيانات الواردة بالتقرير بشكل نهائى.

البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة في فيينا

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت كنيسة جديدة للاقباط تحمل اسم الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب في منطقة فلوريسدروف بالعاصمة فيينا في إطار زيارته الحالية للنمسا.