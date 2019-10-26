شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: الإسراف فى تكاليف الزواج ينقل الإنسان من رضا الله إلى غضبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيدية لصندوق تحيا مصر، إن احتفالية الصندوق اليوم لتيسير زواج الفتيات تؤكد هذه الفرحة على بناء هذه الأسرة وإذا أردنا بناء مجتمع فيجيب البداية من الأسرة، لافتة إلى أنه يجيب أن يتنبه الناس بقوله تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا" فإذا أسرف الإنسان فى الطعام والشراب وتجهيز الفتيات، فإنه يكون قد يكون قد انتقل من رضا الله الى غضب الله وأن صندوق تحيا مصر عمل على فك الكثير من الغارمات والغارمين .

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعديد من الفنانين.