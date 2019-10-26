شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رجاء الجداوى تقبل يد على جمعة خلال احتفالية تيسير زواج الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافته انسانية حرصت الفنانة رجاء الجداوى على التوجه الى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيدية لصندوق تحيا مصر لتصفيحه ثم قامت بتقبيل يده . جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق ونفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعديد من الفنانين. Advertisements

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