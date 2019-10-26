فيديو.. انتظام حركة المرور على طريق إسكندرية الزراعى وسط انتشار أمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق مصر إسكندرية الزراعى اليوم السبت، سيولة مرورية، فى الاتجاهين، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور. ونظم رجال المرور، الحالة المرورية بطريق إسكندرية الزراعى، لمنع تكدس السيارات، بسبب إنشاء كوبرى أمام قرية قلما، حيث تميزت الحركة المرورية بالسيولة فى تلك المنطقة. كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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