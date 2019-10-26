شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يترأس اجتماع المكتب الدائم لـ"المحامين العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك فى الاجتماع، مازن إرشادات، نقيب محامي الأردن وجواد عبيدات نقيب محامى فلسطين وحسين شبانة الأمين العام المساعد للاتحاد و بسام جمال أمين عام مساعد عن محامى طرابلس ووفد المحامين السوريين و عدد من نقباء المحامين العرب .

وكانت نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجهت الدعوة لانعقاد مكتب دائم استثنائي للاتحاد.

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يعقد المكتب الدائم الاستثنائي لاتحاد المحامين العرب،بأحد فنادق القاهرة بمشاركة نقباء المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد، والأمناء العامين المساعدين، ومجلس نقابة المحامين المصرية والنقابات الفرعية، كما وجهت الدعوة للسفراء العرب في مصر للمشاركة.

يذكر أن سامح عاشور، أصدر يوم 10 أكتوبر الجاري، بيانا أعرب فيه عن استشعار نقابة المحامين المصرية، بل وكافة النقابات العربية واتحادهم، وجموع المحامين العرب، المهانة التي تعيشها الأمة العربية بعد أن استباحت القوات التركية الأراضي العربية السورية، واستباحت الشعب الأعزل فى الشمال تحت قصف الطيران والمدافع والصواريخ، وتحت تواطئ دولي مكشوف تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بل وبعض الأنظمة الإسلامية حتى روسيا وإيران سكتوا عن الإدانة.