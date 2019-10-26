شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: العالم يتجه للصحافة الإلكترونية و50 صحيفة تم إغلاقها فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان إن مجال الإعلام شهد تطورا هائلا بتحديث وسائل وأنظمة الاتصالات ووجود الفضائيات.
وتابع: كان على الإعلام الحكومى أن يطور نفسه مع هذه الطفرة لكن ظهر الإنترنت فتحول الإعلام لشكل غير تقليدي يؤثرعلى مهام الصحفى و دوره فى السنوات القادمة فأصبح لدينا 3 أنواع من الصحافة هى صحافة المواطن والصحافة الآلية فأصبحت صياغة الأخبار آلية وانحصر دور الصحفى فى التحليل والاستقصاء أو الصحافة الاستقصائية ،والنوع الثالث صحافة الدردشة أو ( الشات)، من خلال برامج على الهواتف المحمولة يعطى لك قصة كاملة عن الخبر وبدقة .
وأضاف هيكل فى تصريحات له اليوم، أن معظم دول العالم أصبحت تتجه للصحافة الإلكترونية وليست الورقية فهناك على سبيل المثال هناك أكثر من 50 صحيفة فى الولايات المتحدة الأمريكية تم إغلاقها.
وأشار هيكل إلى أن هناك إشكالية أخرى وهى أن تقليص دور الصحفى يعتبر مساسا بعنصر مهم للعملية الديمقراطية والبحث عن الحقيقة فهو مظهر من مظاهر الديمقراطية وهذا يشهد نقاشات وهذا المجال سيشهد تطورا كبيرا الفترة القادمة .
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