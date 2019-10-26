شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم دورة تدريبية بسوهاج حول طرق مكافحة أمراض 7 محاصيل غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، غدا الأحد وحتى نهاية أكتوبر الجارى، دوره تدريبية حول "أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية بمحافظة سوهاج" تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، إن الدورة التدريبة ستتناول أهم الأمراض التى تصيب محصول القمح، وأهم الأمراض التى تصيب محصول قصب السكر وطرق المكافحة، بالإضافة الى أهم أمراض محصول البصل وطرق الوقاية والعلاج، وأهم الأمراض التى تصيب المحاصيل البقولية - أهم الأمراض التى تصيب الطماطم و البطاطس وطرق المكافحة.

وأضاف مدير أمراض النبات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم أخصائى المكافحة والإرشاد والمحصول بالمديرية وذلك للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم أمراض القمح وقصب السكر والبصل والثوم والبقوليات والطماطم والبطاطس .