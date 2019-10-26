شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفذ برنامج قوافل لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برنامج قوافل التنمية المهنية وصقل مهارات وقدرات الأخصائيين الاجتماعيين فى مجال جماعات النشاط بالمدارس، للعام الدراسى 2019/ 2020 بمحافظة المنيا على مدار يومين، فى إطار تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لتنمية شخصية الطلاب وإعدادهم للمستقبل.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن هذه القوافل هدفها تحقيق العمل الجماعي وتفعيل النشاط لخدمة أهداف العملية التعليمية، وتفعيل أدوار ومسئولية جماعات النشاط المدرسية من خلال التخطيط الجيد للأنشطة.

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وأوضح عادل عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، أن البرنامج تضمن عدة محاور تشمل التخطيط والتصميم الجيد لبرامج جماعات النشاط والتحديات التى تواجه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين فى مجال جماعات النشاط والقيادات التعليمية بمحافظة المنيا.

وأشار الدكتور عمرو الدسوقي مدير إدارة البحوث والمشروعات، إلى أن البرنامج استهدف عدد 300 أخصائى اجتماعى وموجهين تربية اجتماعية؛ وذلك للعمل على تنمية شخصية الطلاب وإيجاد حلول غير تقليدية لحل مشاكلهم، وتنمية قدراتهم على التفكير بأسلوب علمى، وتدعيم الصلة بين المدرسة والأسرة ودور مجلس الأمناء، وتوظيف قدرات الأخصائيين لخدمة الطلاب والمجتمع المدرسي.