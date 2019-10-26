محمد حماقى يشعل احتفالية صندوق تحيا مصر بالإغانى.. ووفاء عامر بالزغاريد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد حماقى على تقديم العديد من الأغانى خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة وشاركة فى الأغانى الفنان أحمد حلمى، فيما قامت الفنانة وفاء عامر بمشاركة الفتيات المستفيدات من مبادرة الصندوق بالزغاريد.

كما حرص العديد من الحضور على التقاط صور سيلفى مع الفنانين خلال مشاركتهم فى الاحتفالية. جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الاولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق ونفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعديد من الفنانين.

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