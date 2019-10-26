شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للأزهر يوافق على إنشاء قسم للعلوم السياسية بكليات التجارة بنين وبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى للأزهر ، الموافقة على تغيير أسماء عدد من المعاهد لتكون كالآتي:ـ معهد الشهيد حمادة السيد الحلاج الإعدادى الثانوى فتيات، بدلا من معهد شباس الملح الإعدادى الثانوى فتيات، بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ ، و معهد الإمام الأكبر جاد الحق الإعدادى بنين، بدلا من معهد بطرة الإعدادى بنين، بمركز طلخا محافظة الدقهلية.

ومعهد الراحل المستشار محمود النجمى الابتدائى الإعدادى بنين، بدلا من المعهد الابتدائى الإعدادى بنين، بناحية نجع عايد - مركز نجع حمادى - محافظة قنا.

كما وافق المجلس على إنشاء قسم العلوم السياسية بكليات التجارة "بنين - بنات" بجامعة الأزهر، واعتماد الخطة الدراسية للقسم، على أن يطبق ذلك بدءًا من العام الجامعى 2020/2021م.

وأيضًا الموافقة على تعديل لوائح الكليات النظرية بجامعة الأزهر أسوة بالكليات الأصيلة للتسجيل بدرجة التخصص «الماجستير» بأن يكون الطالب حاصلًا على تقدير "جيد" على الأقل فى السنة الثانية أو فى متوسط السنتين اللازمتين للتسجيل.