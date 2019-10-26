شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى: صندوق "تحيا مصر" فتح الكثير من دكاكين الفرحة والخير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رجاء الجداوي، إن كلمة حب أصغر كلمات اللغة العربية، الحرف الأول هو الحياة، والثانى هو البقاء، فالحب هو سر البقاء، مشيرة إلى أنها تعلمت العطاء من والدتها.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيدية للصندوق ونفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعديد من الفنانين .

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وأضافت رجاء الجداوى، أنه مع مرور الزمن انخفض معدلات الترابط، إلا أن صندوق تحيا مصر، جاء ليعيد هذا العطاء والترابط، بإطلاقه دكان الفرحة، وتزويج الفتيات وتجهيزهم، وإدخال الفرحة على قلوب السيدات، مشيرة إلى أن الصندوق فتح الكثير من دكاكين الفرحة والخير.

ووجهت الجداوى، الشكر للدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، مفتى الجمهورية السابق، على إسهاماته فى عمل الخير، وفى فك كرب الغارمات، كما وجهت الشكر للجيش والشرطة، قائلة: "الجيش على راسنا من فوق"، وتمنت للفتيات المقبلات على الزواج، موجهة النصيحة لهم بعدم الإكثار من الإنجاب، والاكتفاء بإنجاب طفلين، حتى يكونوا قادرين على تعليمهم، وتربيتهم وعلاجهم جيدا.

فيما داعبت رجاء الجداوى الفنان أحمد حلمى عقب وصوله الاحتفالية والتفاف الكثير حولة قائلة: "أحمد حلمى وصل وعامل دوشة ".