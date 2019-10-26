شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم عن مشروعات صندوق تحيا مصر خلال احتفالية تيسير زواج الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة استعراض فيلم تسجيلى عن إنجازات الصندوق من تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى العديد من المحافظات مثل إنشاء مركز لعلاج مرضى فيرس سى فى الاقصر وفك كرب الغارمين وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن برنامج أطفال بلا مأوى وكذلك توفير 1000 تاكسى للشباب فى 10 محافظات وكذلك العديد من المشروعات للتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة .

حضر اللقاء كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق ونفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.