شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: الدين براء مما تقوم به حركة الشباب الصومالية الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال المرصد فى بيان له إنه مع توحش حركة الشباب الصومالية في الآونة الأخيرة، وسعي عناصرها إلى فرض السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الإفريقية، أصبحت الأكثر دموية في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، وذلك حسب الإحصائية الشهرية التي يعدها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. وهذا ما لفت أنظار قيادة تنظيم القاعدة التي عبرت عن دعمها الكامل لتلك الأعمال، فأصدرت بيانًا تشيد فيه بالجهود المبذولة من قبل عناصر الحركة التي وقعت مؤخرًا في البلاد، وخاصة التي تستهدف القوات الأجنبية، حتى توهم الجميع أنها المدافع الأول عن الإسلام والمسلمين في جميع الأنحاء وأن حربها مع الغرب.
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