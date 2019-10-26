جهاز الشروق: افتتاح تجريبي لمشروع "منافذ الخير" لتوفير السلع الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى،رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الإفتتاح التجريبى لأول سوق بالمدينة تحت مسمى "منافذ الخير"، ونه تم إقامة السوق بجوار منطقة إسكان الشباب 63 م2 على مساحة (2000م2) ويضم 34 باكية، و40 جلسة مكشوفة، بأنشطة (خضراوات – فاكهة – أسماك – دواجن – عطارة – أدوات منزلية).

وأضاف الغيطي، في بيان اليوم، أن السوق الجديدة تضم ساحات انتظار سيارات بمساحة (3200م2)، ومقرا إداريا ملحقا به دورات للمياه، مشيراً إلى أنه تم توفير وسائل إنتقال مجانية للمواطنين لسهولة الإنتقال من وإلى السوق الجديدة، وأنه تم التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع، وفي حالة رفع الأسعار يتم الاستبعاد وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ، ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز مدينه الشروق لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وسعيا لإتاحة فرص عمل وإيجاد البديل الدائم للباعة الجائلين، وهو ما دعا إلى إقامة السوق بهدف توفير مكان بديل مناسب لهم بمقابل رمزي عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين.