الآثار: إحباط محاولة تهريب عملات أثرية مع أحد الركاب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، وبالتعاون مع شرطة تأمين الركاب، من ضبط 12 عملة آثرية مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم إلى مالطا.
وأشار حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار - في تصريح اليوم السبت- إلى أن العملات المضبوطة تضم عملة فضية من العصر البطلمي، و8 عملات برونزية، وذهبية من العصر اليوناني وأخري من العصر البيزنطي، ودينارين من الذهب من للعصر الفاطمي.
وأوضح أن اللجنة الأثرية التي قامت بفحص العملات المضبوطة أقرت بأثريتها، وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.. وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة.
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