مكرم محمد أحمد: الانتهاء من التقرير السنوي خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوي للمجلس أوشكت على الانتهاء من مراجعته، حيث من المقرر أن تنتهي منه تمامًا خلال أسبوعين تمهيدًا لعرضه على كل أعضاء المجلس لدراسته والموافقة عليه، على أن يتم بعد ذلك إقراره وإعلانه لوسائل الإعلام وإرسال نسخ منه لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان مثلما فعل المجلس في تقريره السنوي الأول.

وقال مكرم لمصراوي، إن التقرير تضمن دور المجلس في إتاحة مزيد من الانفتاح وإعطاء الفرصة للرأي والرأي الآخر وأيضًا تحدث عن أهمية وجود معارضة مشروعة لصالح الوطن والتي تمثل مطلبا أساسيا هو تعزيز حرية الرأي والتعبير والاطمئنان إلى أن الأوضاع في مصر راسخة ولا يوجد ما يتأددها.

وعن موقف وسائل التواصل الاجتماعي في التقرير، أوضح مكرم: "مازلنا لم نتوافق كمجتمع وكدولة وكمؤسسات مجتمع مدني على دورها الإعلامي، ولكن الجميع توافق على أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تصلح كمصادر للأخبار ولابد من التأكد من صحتها مع التصدي للشائعات التي تهدد أمن واستقرار الوطن وهذا يكاد يكون الموقف الأساسي المتفق عليه".