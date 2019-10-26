انطلاق فعاليات ورشة "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي" ضمن منتدى إعلام مسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:​

تصوير- مصطفى الشيمي:

بدأت منذ قليل جلسة "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي" ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام، والذي تنظمه مؤسسة محمد بن سالمان الخيرية في القاهرة على مدار اليوم السبت.

ويشارك في الجلسة كل من خالد أمين، ممثل ومخرج سينمائي بالكويت، وعبدالمجيد الكناني، صانع محتوى لقناة سين على الانترنت، ومارغو حداد، ممثلة وكاتبة من الأردن، وهبة مجدي، ممثلة مصرية، وأحمد قنديل، رئيس قسم المنتجات الرقمية في مجموعة إن بي سي الأردن، وتدير النقاش الإعلامية ناردين فرخ.

ودار النقاش حول وجو منصات رقمية لتقديم المحتوى الفتي ومدى تأثيرها على التليفزيون التقليدي، وكيفية الاستفادة من هذه المنصات في تطوير المحتوى التليفزيوني من خلال امتلاك منصات إلكترونية ناجحة رغم أنها ليست بالأمر السهل.​