بعد 4 جرائم.. القبض على عاطل تخصص في سرقة السيارات بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط مسجل خطر لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بعين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، بقيام مسجل شقي خطر "سرقة وسائل نقل"-سبق اتهامه في 12 قضية ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس) بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع "بقصد الاستيلاء على بعض أجزائها والتصرف فيها بالبيع".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، أثناء استقلاله سيارة "مبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضاف بقيامه بارتكاب 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط سيارتين بمكان إخفائهما بمنطقة الخصوص بالقليوبية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.