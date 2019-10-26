ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لقيامها بإدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحبة شركة لإلحاق العمالة، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مقراً للشركة عملها والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

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وعقب الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بالشركة المشار إليها، وبحوزتها (كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج).

بمواجهة المتهمة اعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.