ضبط مصنعين بدون ترخيص لتصنيع حلوى المولد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهم ضباط مباحث التموين بالقاهرة، مصنعين لإنتاج حلوى المولد النبوي من مواد مجهولة المصدر بمنطقتي شبرا والمرج.

كان قد تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط صاحب مصنع لتصنيع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 48000 قطعة حلوى جافة- 2,400 طن عسل جلوكوز- 840 كيلو خامات تصنيع- 400 كيلو جرام سكر "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات"، 5 ماكينة تصنيع حلوى، 2 أدوات تصنيع.

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كما تمكن العميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة شبرا لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على 4200 قطعة حلوى جافة، 1,200 طن عسل جلوكوز، 250 كيلو جرام سكر، 230 كيلو خامات تصنيع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، واللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.