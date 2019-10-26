بربع كيلو هيروين وسلاح آلي وخرطوش.. ضبط 4 تجار مخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر حيث تم ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش، طلقتان خرطوش من ذات العيار، 150 جرام هيروين، هاتفين محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري لحماية تجارته غير المشروعة.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط "عاطل، مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سلاح" وبحوزته (بندقية آلية، 12 طلقة نارية، 100 جرام هيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه ، واستخدام السلاح الناري لحماية تجارته غير المشروعة.

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وضُبط بدائرة مركز شرطة قليوب عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات وسلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في ذات القضية، وبحوزته "بندقية آلية، 10 طلقات خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه واستخدام السلاح الناري لحماية تجارته غير المشروعة.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - طلقتان من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 90جرام - عدد 198 قرص مخدر - عدد 4 زجاجات تحتوى على سائل الترامادول المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه ، واستخدام السلاح الناري لحماية تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.