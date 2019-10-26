يعود لعصر الدولة الفرعونية الحديثة.. ضبط تمثال أثري بحوزة شخصين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط شخصين بحوزتهما تمثال أثري داخل سيارة ملاكي بالشرقية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام عامل مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية بحيازة بعض القطع الأثرية بالاشتراك مع آخرين وعرضها للبيع بقصد التربح.

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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تم ضبط سيارة ملاكي بداخلها "سائق، مقاول"، سبق اتهامه في 5 قضايا، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" وذلك حال تواجدهما ناحية كوبري بلبيس وتبين عدم تواجد المتهم صحبتهما، وبحوزتهما (تمثال من الجرانيت الأسود بطول 75 سم في الوضع واقفاً على قاعدة عليها رسومات من الأمام والخلف ويحمل الشارات الملكية ويرجع لعصر الدولة الفرعونية الحديثة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للتمثال المضبوط بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وبعرض التمثال المضبوط على لجنة من مفتشي آثار الشرقية أفادت بأثريته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.