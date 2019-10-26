القبض على 4 أشخاص بحوزتهم ربع كيلو هيروين بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على 4 أشخاص، بحوزتهم ربع كيلو هيروين بمنطقة التبين.

أثناء مرور المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين بطريق الكريمات بدائرة القسم تمكن من ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم كمية مخدر الهيروين المخدر وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف ثلاثة منهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وأقر الرابع باقتصار دوره على مساعدتهم أثناء نقل المضبوطات نظير تحصله على مواد مخدرة من المتهمين بقصد التعاطي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.