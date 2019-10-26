ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بسوهاج.. والتحريات: "أبناء عمومته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل في سوهاج، وتتمكن من تحريره وإعادته سالماً لأسرته.

ورد بلاغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من أحد المواطنين "مزارع، مقيم بدائرة المركز" بغياب نجله "طالب، يبلغ من العمر 11 سنة، مقيم بذات الناحية، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وأضاف بعلمه باستقلاله مركبة "توك توك" رفقة أحد زملائه إلا أنه لم يعد.

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كشفت تحريات فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام بسوهاج أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، عامل، مقيمان بدائرة المركز "أبناء عمومة المجني عليه".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وتحرير الطفل المختطف، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث اتفقا على خطف الطفل ليتحصلا على فدية مالية مقابل تحريره وإعادته لأهليته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.