مصر | ضبط سيدة أجنبية بحوزتها قطعتين أثريتين بمطار الأقصر قبل سفرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة أجنبية بحوزتها قطعتين أثريتين بمطار الأقصر قبل سفرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمطار الأقصر وبحوزتها عدد قطعتين أثريتين.

فقد تمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى الأقصر الجوى من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى القاهرة، وبحوزتها (عدد2 قطعة عملة معدنية برونزية تخفيهم بحقيبة ضمن أمتعتها يشتبه فى أثريتها)، وبعرضها على اللجنة الأثرية بالمطار قررت أن العملات أثرية وترجع للعصر الروماني.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.