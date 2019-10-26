مصر | تأجيل محاكمة متهم بالقتل ومقاومة السلطات بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهم بالقتل ومقاومة السلطات بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة المتهم بقتل شخصين، ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على قوات الأمن، لجلسة 3 نوفمبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "حماد حسين" بالاشتراك مع أخرين هاربين، تهمة حيازة مخدر الهيروين، وقتل شخصين خلال عملية بيع المخدر، ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى لإصابة عدد من الأفراد بإصابات مختلفة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة أسلحة وذخائر ناية بدون تصريح.

كانت البداية بتلقى إدارة مكافحة المخدرات، معلومات بقيام المتهم وأخرين بتنفيذ عملية بيع كميات كبيرة من مخدر الهيروين، وبإعداد الأكمنة وصلت قوات الأمن لمكان الواقعةن وتم العثور على جثتين من الطرف الأخر لعملية شراء المخدر، وفر المتهمين الأخرين هاربين، وضبطت قوات الأمن "كمية كبيرة من مخدر الهيروين، و2 سلاح ألى، ومبلغ 62 ألف جنيه، و3 أسلحة جرينوف، و259 طلقة، و227 طلقة آلى".

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يسلم المتهم نفسه لقوات الأمن.