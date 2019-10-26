مصر | ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته ( بندقية خرطوش - طلقتان خرطوش من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام - عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار، والهواتف للإتصال بعملائه، وإستخدام السلاح النارى لحماية تجارته غير المشروعة.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط (عاطل - مقيم ببندر شبين القناطر - سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح") وبحوزته (بندقية آلية - عدد 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه، وإستخدام السلاح النارى لحماية تجارته غير المشروعة.

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كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز - سبق إتهامه في قضية مخدرات وسلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية) وبحوزته (بندقية آلية - عدد 10 طلقات خرطوش من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السلاح النارى لحماية تجارته غير المشروعة.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - طلقتان من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 90جرام - عدد 198 قرص مخدر - عدد 4 زجاجات تحتوى على سائل الترامادول المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه، وإستخدام السلاح النارى لحماية تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.