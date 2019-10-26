مصر | ضبط "أب وابنه" في واقعة التعدي على شقيقه وإصابته بطلق خرطوش بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "أب وابنه" في واقعة التعدي على شقيقه وإصابته بطلق خرطوش بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على عامل وإصابته بطلق خرطوش بالقليوبية.

تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بوصول (عامل - مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة - سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص ) مصاب برش خرطوش، وتم حجزه للعلاج.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وكلٍ من (شقيقه - عامل - مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، نجل شقيقه - عامل - مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى بالرأس").

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وذلك حال تواجدهم بين منطقة المرج بالقاهرة ودائرة القسم، بسبب خلافات بينهم على الإرث، تطورت لمشاجرة قام على آثرها المجنى عليه بالتعدى على المتهمان بسلاح أبيض عبارة عن (سنجة) محدثًا ما بهما من إصابات، مما أثار حفيظة الثانى فقام بإحضار سلاح نارى فرد خرطوش وإطلق عيار نارى صوب المجنى عليه محدثًا إصابته وفرا هاربان.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الثانى ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن (فرد خرطوش محلى الصنع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.