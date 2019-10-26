مصر | ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بسوهاج وإعادته لأهليته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بسوهاج وإعادته لأهليته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من أحد المواطنين (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب – يبلغ من العمر 11 عام - مقيم بذات الناحية) عقب إنتهاء اليوم الدراسى، وأضاف بعلمه بإستقلاله مركبة "توك توك" رفقة أحد زملائه إلا أنه لم يعد.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (سائق، عامل - مقيمان بدائرة المركز "أبناء عمومة المجنى عليه").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وتحرير الطفل المختطف، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقا على خطف الطفل ليتحصلا على فدية مالية مقابل تحريره وإعادته لأهليته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

