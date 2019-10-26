مصر | ضبط سيدة لقيامها بإدارة شركة "توظيف" بدون ترخيص بقصد النصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة لقيامها بإدارة شركة "توظيف" بدون ترخيص بقصد النصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لقيامها بإدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحبة شركة لإلحاق العمالة، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإتخاذ إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مقرًا للشركة عملها والتى تخصص نشاطها فى إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والإحتيال عليهم.

عقب الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بالشركة المشار إليها.. وبحوزتها (كمية من الإستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى العمل بالداخل والخارج).

بمواجهة المتهمة إعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.