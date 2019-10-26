مصر | "سرقهم من شركة أدوية".. سقوط ديلر منشأة القناطر' وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرقهم من شركة أدوية".. سقوط ديلر منشأة القناطر' وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على موظف بشركة أدوية، داخل منزله وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر، بمنشأة القناطر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشاة القناطر مفادها قيام "فرج.ف. ر. م.م" 33 سنة، عامل بشركة حكمة فارم للأدوية الكائنة بالمنطقة الصناعية بأكتوبر ومقيم دائرة المركز، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة، متخذا من مسكنة مسرحا لمزاولة نشاطة الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والإستعانة بالمصادر السرية وتأكد العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، وتمكنت القوات من ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على 3500 قرص لعقار ليرولين، 1250 قرص لعقار أودريجوي، 200 قرص لعقار فاردي، هاتف محمول، وبلغت إجمالي الأقراص 4950 قرص مخدر، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرقة العقاقير المخدرة من الشركة عمله بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.