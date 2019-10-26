مصر | ضبط 4610 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4610 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4610) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1435) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(200) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

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(24) دراجة نارية مخالفة.

(29) مخالفات "موقف عشوائى".

(43) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.