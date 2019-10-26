مصر | تعرف على جهود حملات شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى:

ضبط (7) قضايا عبارة عن (3 مصانع- 2 محل- شركة - مخزن) بإجمالى مضبوطات بلغت (1407،837 طن أعلاف وأسمدة زراعية "بدون ترخيص – مجهولة المصدر – بدون بيانات") وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

فى مجال حماية البيئة والصحة العامة

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ضبط (50) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (6) قضايا عبارة عن (4 مسبك نحاس- 2 ورشة خراطة) بمخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص- عدم الحصول على الموافقة البيئية- عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية- عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة- زيادة شدة الصوت عن الحد المسموح بها قانونًا داخل بيئة العمل).

ضبط (3) قضايا فى مجال الملاحة الداخلية بمخالفات (مخالفة شروط التراخيص–القيادة بدون ترخيص).

ضبط (62) قضية (فى مجال حماية الثروة السمكية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.