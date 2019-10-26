مصر | السجن المؤبد والغرامة لعاطل بتهمة ترويج الهيروين بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المؤبد والغرامة لعاطل بتهمة ترويج الهيروين بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة المتهم " محمود.ط" - عاطل - بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بتريوج كمية كبيرة من مخدر الهيروين بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم " محمود.ط" 26 سنة، عاطل، بالاشتراك مع أخر تهمة حيازة وتخزين كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بقصد ترويجه على عملائه، وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم مدينة نصر.

كانت البداية بتلقى قسم مدينة نصر، بلاغًا يفيد بقيام المتهم بحيازة وترويج المواد المخدرة، وبتقنين التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.

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