مصر | تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب متنوعة من بينها (ملابس أجنبية الصنع – أدوية– أجهزة صوت– ورق طباعة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (272،181 جنيه)، في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (56) قضية تنوعة من بينها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح، تربح وفساد وظيفى ورشوة).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 877 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 258 حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.