مصر | تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب متنوعة من بينها (ملابس أجنبية الصنع – أدوية– أجهزة صوت– ورق طباعة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (272،181 جنيه)، في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب.



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (56) قضية تنوعة من بينها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح، تربح وفساد وظيفى ورشوة).